Un uomo di 66 anni è morto durante un’immersione a Lampedusa. Era intento a immergersi quando si è sentito male ed è stato trovato privo di sensi. Nonostante i soccorsi, i medici non sono riusciti a rianimarlo. La vittima avrebbe compiuto 67 anni il prossimo 19 luglio. La notizia ha suscitato dolore nella sua città natale, San Severino Marche. La procura ha aperto un’indagine per chiarire le cause del decesso.

San Severino Marche (Macerata), 16 luglio 2026 – San Severino piange la terribile scomparsa di Mauro Ergo. L’uomo, che avrebbe compiuto 67 anni il 19 luglio, sarebbe stato colto da un malore mentre era intento in attività di immersione nelle acqua di Lampedusa. Si trovava lì col fratello Roberto per alcuni giorni, proprio allo scopo di svolgere quell’attività che tanto amava. I soccorsi sulla banchina di Cala Pisana. Al momento del malore i sub del gruppo di escursione che lo accompagnavano lo hanno recuperato in acqua, caricato sul gommone e portato a terra, sulla banchina di Cala Pisana. Immediatamente, mentre era a bordo e venivano chiamati i soccorsi, sono iniziate le manovre di rianimazione delle quali poi si sono occupati i sanitari del 118 una volta giunti sul posto in ambulanza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Malore durante l’immersione a Lampedusa, muore Mauro Ergo

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