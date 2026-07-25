Undici persone sono state arrestate in seguito a un’operazione della Polizia di Stato che ha impedito un tentativo di furto di lingotti d’oro dal valore di circa 30 chili. Le indagini, condotte dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Cagliari, hanno svelato un piano per assaltare un portavalori. L’intervento ha evitato il furto e portato all’arresto dei sospetti.

Stavano organizzando un assalto a un portavalori carico di lingotti d’oro. Con questa accusa la Polizia di Stato ha arrestato undici persone. Le indagini sono state coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Cagliari. Il furgone portavalori avrebbe dovuto trasportare 30 chili di lingotti. L’indagine costituisce uno dei filoni investigativi sviluppati nell’ambito di una più ampia e complessa attività, coordinata sul piano operativo dal Servizio Centrale Operativo e condotta congiuntamente dalle Squadre Mobili di Cagliari, Sassari e Nuoro e dalla SISCO di Cagliari, finalizzata al contrasto del fenomeno degli assalti ai furgoni portavalori operanti in Sardegna. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Assalto al portavalori con 30 chili di lingotti d’oro: 11 arresti, il piano sventato dalla Polizia

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