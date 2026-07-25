Svanita nel nulla | tutto quello che c’è da sapere sul film

Da tpi.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Svanita nel nulla: trama, cast e streaming del film su Rai 2. Svanita nel nulla è il film in onda su Rai 2 questa sera, 25 luglio 2026, alle ore 21.20 diretto da Cat Hostick in prima visione. Ma qual è la trama e il cast? Ecco tutte le informazioni. Trama e cast. Lena è una donna Amish che fa ritorno nella sua comunità portando con sé molti segreti, tra cui una valigia piena di contanti. Quando sua figlia viene rapita, Lena chiede aiuto a un’amica: una donna che ha lasciato la comunità diversi anni prima, e che ora è diventata una celebrità sui social. Nel cast attori molto celebri come Elise Bauman, Benjamin Sutherland, Jorja Cadence, Allegra Fulton, Jamie Champagne, Devon MacDonald, Sam Wexler, Michael Ellero. 🔗 Leggi su Tpi.it

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