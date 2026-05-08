The Old Oak | tutto quello che c’è da sapere sul film

The Old Oak: trama, cast e streaming del film su Rai 3. Questa sera, venerdì 8 maggio 2026, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda The Old Oak, film del 2023 diretto da Ken Loach e sceneggiato da Paul Laverty. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. Le vicende narrate hanno luogo nel 2016, in un ex villaggio minerario della contea di Durham, nel nord-est dell’Inghilterra. Dopo la chiusura della locale miniera in seguito allo sciopero dei minatori del 1984-85, numerose abitazioni sono rimaste vuote; per questo motivo il villaggio è divenuto luogo di accoglienza per rifugiati siriani in fuga dalla guerra civile. Yara, una giovane donna siriana recentemente arrivata nel paese, stringe amicizia con TJ Ballantyne, il proprietario dell’Old Oak, l’ultimo pub rimasto in attività nella comunità.🔗 Leggi su Tpi.it

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She Had to Flee with Her Daughters From This Abandoned House!

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# **....."THE OLD OAK"......di LOACH....** siiiiiii se qualcuno se lo fosse perso rimedi assolutamente... STASERA ore 21-00 su RAITRE... non so ma alla fine della visione di questo Gioiellino... ti viene da pensare che forse.... questo mondo non è poi un mondo d - facebook.com facebook