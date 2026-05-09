Bomber: trama, cast e streaming del film su Rete 4. Questa sera, sabato 9 maggio 2026, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Bomber, film del 1982, diretto da Michele Lupo e interpretato da Bud Spencer e Jerry Calà. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. Bud Graziano, alias Bomber, vecchia gloria del pugilato, lavora su una vecchia barca logorata come capitano. La sua barca è destinata alla demolizione, così si ritrova senza lavoro e senza un tetto. Bud incontra sulla sua strada Jerry, giovane proprietario di una palestra frequentata da personaggi pittoreschi, che praticano la boxe con scarsi risultati, salvandolo da loschi figuri che vogliono picchiarlo e rivelando così la sua natura di pugile.🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Bomber: tutto quello che c’è da sapere sul film

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Bomber - 1982 - Michele Lupo - Bud Spencer #recensione #film #bomber #budspencer

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