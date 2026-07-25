Svanita nel nulla stasera su Rai 2 | trama cast e durata del thriller in prima visione

Notizia in breve

Stasera su Rai 2 va in onda un thriller che racconta la scomparsa di una ragazza di tredici anni. Una madre si mette alla ricerca della figlia, mentre tra segreti nascosti e colpi di scena si svela una verità sconvolgente. La puntata, trasmessa in prima visione, ha una durata di circa 80 minuti. La trama si concentra sull’angoscia e sulla tensione che circondano la vicenda.