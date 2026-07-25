Svanita nel nulla stasera su Rai 2 | trama cast e durata del thriller in prima visione
Stasera su Rai 2 va in onda un thriller che racconta la scomparsa di una ragazza di tredici anni. Una madre si mette alla ricerca della figlia, mentre tra segreti nascosti e colpi di scena si svela una verità sconvolgente. La puntata, trasmessa in prima visione, ha una durata di circa 80 minuti. La trama si concentra sull’angoscia e sulla tensione che circondano la vicenda.
Una madre disperata affronta l'incubo della scomparsa della figlia tredicenne. In prima visione su Rai 2 va in onda un thriller ad alta tensione tra segreti inquietanti e una verità shock. Un'atmosfera di costante sospetto e la forza incrollabile di una madre guidano la serata di Rai 2. In prima visione, sabato 25 luglio alle ore 21:20, il canale trasmette Svanita nel nulla (titolo originale Taken in Plain Sight), film del 2024 firmato dalla regista Cat Hostick inserito nella rassegna estiva "Nel segno del giallo". La storia segue Abby, una madre che si ritrova a vivere il peggiore degli incubi quando la figlia tredicenne Zooey scompare improvvisamente senza lasciare traccia durante una pausa in una stazione di servizio. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
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La piccola Lilly è svanita nel nulla. Stasera, mercoledì 8 luglio, alle 21:20 su Rai 2 va in onda Tutta la verità su Lilly, un thriller che mette insieme sparizione, indagine e tensioni familiari. Il film prende spunto dal caso di cronaca che ha fatto il giro del mondo facebook
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