Omicidio nelle Highland stasera su Rai 2 | trama e cast del thriller in prima visione TV

Una remota tenuta scozzese, una morte sospetta e un oscuro segreto di famiglia: ecco trama, cast durata e anticipazioni di Omicidio nelle Highland, il thriller in onda stasera su Rai 2. Nuovo appuntamento con il ciclo Nel segno del giallo su Rai 2. Stasera, sabato 6 giugno, in prima visione TV, arriva Omicidio nelle Highland, thriller ambientato nelle suggestive Highlands scozzesi. Al centro della storia c'è Kate, un'insegnante americana che accetta un incarico presso una tenuta isolata, senza immaginare che presto si ritroverà coinvolta in un mistero legato a una morte sospetta e a inquietanti segreti familiari. Omicidio nelle Highlands: la trama del thriller di Rai 2 La storia ruota attorno a Kate, un'insegnante americana che decide di dare una svolta alla sua vita accettando un lavoro in una remota e . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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Omicidio nelle Highlands, il film stasera in tv: trama e castIl film Omicidio nelle Highlands va in onda sabato 6 giugno 2026 a partire dalle 21.20 su Rai 2; ed è visibile anche - in live streaming e on demand - sulla piattaforma RaiPlay. today.it