Supermercati chiusi l’iniziativa | Un servizio per accompagnare anziani e fragili a fare la spesa

Supermercati chiusi, l’associazione organizza un servizio per accompagnare anziani e fragili a fare la spesa. L’iniziativa è promossa da sindacati e associazioni di volontariato, che si occupano di supportare le persone in difficoltà durante le chiusure dei negozi. Il servizio prevede accompagnamenti per facilitare l’accesso ai supermercati durante i periodi di chiusura. Nessuna indicazione su modalità, orari o numeri di contatto.

Con i supermercati che chiudono, anche fare la spesa diventa un’odissea per i più fragili. Per questo, Cisl, Fnp e Anteas Imola scendono in campo con un’iniziativa dedicata ai più anziani e alle persone in difficoltà. Che potranno prenotare un ‘ accompagnatore ’ che li porterà a fare la spesa. Infatti, dopo la recente chiusura dei supermercati Sigma nei quartieri Pedagna e Zolino, molti cittadini si sono ritrovati senza un servizio di vicinato. Una criticità che, abbinata alla crescente preoccupazione per la sorte di una cinquantina di lavoratori imolesi coinvolti nella vertenza Realco-Gedis, ha ripercussioni concrete sulla quotidianità della popolazione anziana e più fragile della zona. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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