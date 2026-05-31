Supermercati aperti per la Festa della Repubblica a Roma e nel Lazio | dove fare la spesa il 2 giugno
Il 2 giugno 2026, molti supermercati e centri commerciali di Roma e del Lazio resteranno aperti per la Festa della Repubblica. Gli orari di apertura variano tra le diverse strutture, con alcune che manterranno i servizi regolari e altre che ridurranno le aperture. La maggior parte dei negozi sarà comunque disponibile durante la giornata, ma alcuni potrebbero chiudere o aprire con orari ridotti. È consigliabile verificare gli orari specifici prima di recarsi a fare la spesa.
Gli orari e le aperture dei principali centri commerciali e supermercati di Roma martedì 2 giugno 2026, per la spesa della Festa della Repubblica. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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