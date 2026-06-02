Il 2 giugno 2026, festa della Repubblica, cade di martedì, creando un lungo fine settimana. La giornata è riconosciuta come festività nazionale e molte attività commerciali, tra cui alcuni supermercati, decidono di rimanere aperti. La scelta di aprire o chiudere durante questa data varia tra le diverse catene e punti vendita. Non ci sono norme che obbligano tutti i supermercati a rispettare un orario festivo, quindi le aperture possono differire a seconda delle politiche aziendali.

Il 2 giugno 2026 è la Festa della Repubblica, un giorno festivo nazionale che quest’anno cade di martedì e ha regalato un lungo weekend a molti italiani. Diversi negozi e attività commerciali resteranno chiusi, mentre altri osserveranno un orario ridotto o regolare. La grande distribuzione, invece, ha scelto in larga parte di restare operativa. I negozi aperti. In molti centri urbani, soprattutto nelle grandi città e nelle zone turistiche, è difficile non trovare almeno un supermercato aperto durante la Festa della Repubblica. Catene come Esselunga, Conad, Carrefour e Bennet, tendono a garantire aperture straordinarie, mentre altre insegne adottano una linea più prudente. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Supermercati aperti il 2 giugno 2026, dove fare la spesa durante la Festa della Repubblica

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