Celtic-Milan 2-2 | ottimo Camarda ma troppi errori Infortunio per Gila | PM

Nella partita tra Celtic e Milan, terminata 2-2, l’attaccante del Celtic ha subito un infortunio. Durante l'incontro, il portoghese Ruben Amorim ha esordito come allenatore del Milan in una gara amichevole a Glasgow. Il match ha visto un buon rendimento di un giocatore del Milan, ma anche numerosi errori da parte della squadra. La partita è stata la prima amichevole della preparazione alla stagione 2026-27 per il Milan.

Inizia la prestagione del Milan di Ruben Amorim: per l'allenatore portoghese oggi è il debutto non ufficiale sulla panchina rossonera. Dalle 16:00, presso il Celtic Park di Glasgow (Scozia), il Diavolo affronterà il Celtic nella prima amichevole in preparazione della stagione 2026-27. **Restate qui su PianetaMilan per seguire il racconto della partita LIVE.** Le prime scelte di Amorim: le formazioni ufficiali. CELTIC (4-3-2-1): Sinisalo; Donovan, Carter-Vickers, Murray, Tierney; McCowan, McGregor, Engels; Forrest, Tounekti; Durán. A disp.: Doohan, Gill; Montgomery, Ralston, Scales; Bernardo, Hatate, Hatton, McArdle, Oxlade-Chamberlain, Turley; Balikwisha, Osmand. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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