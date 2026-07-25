Mario Gila si è fermato al 68° minuto durante Celtic-Milan a causa di un problema muscolare alla coscia destra. Il giocatore è stato sostituito e l’infortunio preoccupa i tifosi rossoneri. Non sono stati forniti dettagli sulla gravità del problema. L’infortunio si è verificato durante il primo test amichevole del precampionato.

Brutte notizie per Ruben Amorim nel corso del primo test amichevole del precampionato. Mario Gila è stato costretto al cambio al 68° minuto di Celtic-Milan a causa di un problema muscolare alla coscia destra. Al suo posto dentro Valeri Vladimirov, difensore bulgaro classe 2008. Il centrale spagnolo, entrato in campo all'inizio della ripresa, aveva avuto un buon impatto sul match, con alcune letture che hanno bloccato le ripartenze degli scozzesi. I precedenti alla Lazio. Purtroppo, Gila non è nuovo a situazioni del genere: già alla Lazio, la scorsa stagione, si era fermato più di una volta per problemi fisici. Nell'annata 20252026, il centrale spagnolo ha saltato sei partite totali a causa di ripetute infiammazioni al ginocchio e una distorsione alla caviglia. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan, si ferma Gila: l'infortunio contro il Celtic preoccupa i tifosi rossoneri

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Milan, si ferma Gila: l'infortunio contro il Celtic che preoccupa i tifosi rossoneriDurante un’amichevole precampionato tra Celtic e Milan, Mario Gila si è infortunato al 68° minuto, costringendo il tecnico rossonero a sostituirlo.

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