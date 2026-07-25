Su Rai 1 torna Vista Mare | l’Italia più autentica riparte da Pozzuoli

Su Rai 1 torna “Vista Mare”, programma condotto da Federico Quaranta e Diletta Acanfora, che esplora mare, cultura e territorio italiani. Nel corso della stagione, si visiteranno località come Pozzuoli. Recentemente, una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 è stata avvertita a Pizzone, con percezioni anche in Campania e Abruzzo.

Terremoto: forte scossa di magnitudo 4.1 a Pizzone, avvertita anche in Campania e in Abruzzo Anche questa nuova stagione vedrà Federico Quaranta con Diletta Acanfora alla conduzione, in un viaggio capace di unire mare, cultura, territorio e autenticità. La puntata inaugurale sarà dedicata a Pozzuoli, città simbolo dei Campi Flegrei, dove storia, archeologia, mare e paesaggio si fondono in un patrimonio culturale e naturale di straordinario valore. “Vista Mare” è un programma di Gennaro Coppola e Gianmarco Ravo, prodotto dalla Zeus Group, con la squadra di autori composta da Enzo Agliardi, Rosa Alvino e Alessio Landolfi. Dopo il successo delle prime due edizioni, “Vista Mare” conferma la propria missione editoriale: raccontare un’Italia autentica, fatta di luoghi, persone e tradizioni che rappresentano il cuore del nostro Paese. 🔗 Leggi su 2anews.it

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