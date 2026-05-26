L'edizione 2026 del Coca-Cola Pizza Village si svolgerà sul lungomare flegreo a Pozzuoli. La manifestazione coinvolgerà pizzerie, musica e offrirà una vista sul mare. La location, recentemente scelta, si trova tra le vie del lungomare e la zona commerciale della città. L’evento si svolgerà durante il periodo estivo, con una vasta partecipazione di operatori e visitatori. La nuova sede sostituisce le precedenti aree di svolgimento del villaggio, spostandosi verso la costa.

L’edizione 2026 del Coca-Cola Pizza Village, il grande villaggio della pizza, si sposta sul lungomare flegreo tra pizzerie, musica e vista sul mare. Il Coca-Cola Pizza Village 2026 cambia scenario e torna sul mare. L’edizione 2026 della grande festa dedicata alla pizza napoletana si svolgerà infatti a Pozzuoli, nella nuova location del Lungomare Pertini affacciato sul litorale flegreo, dal 7 al 12 luglio 2026. Una scelta che punta a valorizzare uno dei panorami più suggestivi dell’area metropolitana di Napoli, riportando il format in una dimensione fortemente iconica, nel caso di Napoli legata al mare, all’estate e alla grande tradizione popolare. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Coca-Cola Pizza Village 2026 torna sul mare: nuova location a Pozzuoli

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Making a Mini Coke for a Tiny Villager!

Notizie e thread social correlati

Il Pizza Village 2026 lascia Napoli e cambia location: si farà sul Lungomare di PozzuoliIl Coca Cola Pizza Village 2026 si svolgerà dal 7 al 12 luglio e quest'anno cambia sede, spostandosi dal quartiere della Mostra d'Oltremare di Napoli...

Pizza Village 2026: scopri la nuova location per l’evento più atteso!Il Pizza Village del 2026 si terrà in una nuova sede, diversa da quella degli anni precedenti.

Temi più discussi: Coca-Cola Pizza Village 2026 torna sul mare: nuova location a Pozzuoli - Napoli Village - Quotidiano di; Tirocinio Day, dall’inclusione al lavoro presso il Centro per l’Impiego di Oliveto Citra.; Sabato 30 e Domenica 31 maggio nelle cantine del Movimento Turismo del Vino; Qualità della vita, Campania bocciata dal Sole 24 Ore: Napoli tra le peggiori province per i giovani.

EVENTO - Coca-Cola Pizza Village 2026 torna sul mare: nuova location a Pozzuoli ift.tt/R3bktvN x.com

EVENTO - Coca-Cola Pizza Village 2026 torna sul mare: nuova location a PozzuoliIl Coca-Cola Pizza Village 2026 cambia scenario e torna sul mare. L’edizione 2026 della grande festa dedicata alla pizza napoletana si svolgerà infatti a Pozzuoli, nella nuova location del Lungomare P ... napolimagazine.com

Coca-Cola Pizza Village 2025: ecco le pizzerie presenti e le loro pizze specialiDall’1 al 6 luglio la Mostra d’Oltremare di Napoli ospiterà la XIII edizione del Coca-Cola Pizza Village, uno degli eventi gastronomici più importanti a livello internazionale, diventato simbolo della ... napolitoday.it