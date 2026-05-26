Coca-Cola Pizza Village 2026 torna sul mare | nuova location a Pozzuoli

Da 2anews.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'edizione 2026 del Coca-Cola Pizza Village si svolgerà sul lungomare flegreo a Pozzuoli. La manifestazione coinvolgerà pizzerie, musica e offrirà una vista sul mare. La location, recentemente scelta, si trova tra le vie del lungomare e la zona commerciale della città. L’evento si svolgerà durante il periodo estivo, con una vasta partecipazione di operatori e visitatori. La nuova sede sostituisce le precedenti aree di svolgimento del villaggio, spostandosi verso la costa.

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L’edizione 2026 del Coca-Cola Pizza Village, il grande villaggio della pizza, si sposta sul lungomare flegreo tra pizzerie, musica e vista sul mare. Il Coca-Cola Pizza Village 2026 cambia scenario e torna sul mare. L’edizione 2026 della grande festa dedicata alla pizza napoletana si svolgerà infatti a Pozzuoli, nella nuova location del Lungomare Pertini affacciato sul litorale flegreo, dal 7 al 12 luglio 2026. Una scelta che punta a valorizzare uno dei panorami più suggestivi dell’area metropolitana di Napoli, riportando il format in una dimensione fortemente iconica, nel caso di Napoli legata al mare, all’estate e alla grande tradizione popolare. 🔗 Leggi su 2anews.it

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