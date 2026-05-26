Dal 27 al 31 maggio si svolgono a Varna i Campionati europei di Ginnastica Ritmica, con la partecipazione di 371 ginnaste provenienti da 43 nazioni. La competizione include atleti senior, squadre e junior. Tra le protagoniste, una ginnasta italiana torna nella città dove ha iniziato la sua carriera, riprendendo così il percorso in un evento di grande rilievo continentale.

Dal 27 al 31 maggio Varna ospiterà la 42esima edizione degli Europei di Ginnastica Ritmica. In pedana ci saranno 371 ginnaste da 43 Paesi, tra senior, squadre e junior. Per l’Italia sarà un appuntamento importante non solo per il presente, ma anche in prospettiva: la rassegna sarà qualificante verso i Mondiali di Francoforte e rappresenta una tappa chaive nel percorso verso Los Angeles 2028. Il nome più atteso è quello di Sofia Raffaeli, che torna a Varna cinque anni dopo il suo debutto europeo senior. Allora era una promessa, oggi rientra da protagonista assoluta della ritmica internazionale, medaglietta olimpica e punto di riferimento della Nazionale. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Europei di Ritmica, l’Italia riparte da Varna: Raffaeli torna dove tutto cominciò

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