stretta sui dehors ora partono i controlli

La polizia municipale di Urbino ha avviato controlli sugli spazi esterni occupati sulle aree pubbliche. Le verifiche riguardano una zona grigia di occupazioni di suolo pubblico che si protrae ormai da anni, in parte anche a livello nazionale. La misura mira a regolarizzare le occupazioni e a garantire il rispetto delle normative vigenti. I controlli interesseranno diversi punti della città, con verifiche su autorizzazioni e conformità delle strutture installate.

Il comune di Urbino fa partire una stretta ai dehors. La polizia municipale inizierà a effettuare verifiche su una “zona grigia“ delle occupazioni del suolo pubblico che va avanti, un po’ in tutta Italia, dall’anno della pandemia. "L’Amministrazione ha deciso di avviare un percorso di ulteriore valorizzazione del centro storico – spiega una nota di via Puccinotti – con l’obiettivo di rendere la città sempre più ordinata e accogliente, a beneficio dei residenti, delle attività economiche e dei visitatori". Nelle prossime settimane infatti prenderanno il via verifiche sistematiche da parte della polizia locale sulle occupazioni di suolo pubblico, in applicazione della normativa vigente e del Codice della Strada. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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