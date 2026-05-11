A Corsico si è verificata una nuova lite finita con coltellate, portando all’attenzione la richiesta di aumentare i controlli sui dehors dei locali pubblici. In seguito a questo episodio, è stato annunciato un presidio di protesta per domani sera alle 20 in via Cavour. L’iniziativa si svolgerà senza bandiere di partito e mira a richiamare l’attenzione sulla questione della sicurezza nel quartiere.

Dopo l’ennesima aggressione finita nel sangue ci sarà un presidio di protesta domani sera alle 20 in via Cavour annunciato senza bandiere di partito. Nel frattempo proseguono le indagini sul sabato nero di Corsico dove un uomo ha rischiato la vita dopo aver ricevuto due coltellate. "Mi ero alzato per fumare una sigaretta - racconta un testimone Vito Petita, volontario della protezione civile - quando ho visto l’uomo accanirsi improvvisamente contro la vittima. Sono corso verso di lui, l’ho fatto sdraiare a terra e, con della carta, ho tamponato le ferite. È stato colpito con due fendenti, uno all’altezza del fegato e l’altro del torace. Un lavoratore del bar mi ha aiutato a tamponare le ferite, mentre io l’ho tenuto sveglio e cosciente fino all’arrivo dell’ambulanza.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Corsico, la lite finisce a coltellate: "Più controlli sui dehors dei locali"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

La lite per la droga finisce a coltellate: 4 arresti per rissa e tentato omicidioSi è conclusa con quattro arresti, tre per rissa aggravata e un quarto per tentato omicidio, la prima fase delle indagini relative alla rissa (con...

Pieve Porto Morone, la lite finisce a coltellate: 27enne in gravi condizioni. Un arresto per tentato omicidioPieve Porto Morone (Pavia), 2 marzo 2026 - Il ferito ricoverato in prognosi riservata, l'accoltellatore arrestato in flagranza dai carabinieri per...