Chioschi incendiati a Sabaudia vertice in prefettura | stretta sui controlli la magistratura indaga
A Sabaudia si sono verificati incendi dolosi che hanno interessato alcuni chioschi tra venerdì e sabato. La vicenda ha portato a un incontro in prefettura, dove sono state discusse misure di rafforzamento dei controlli. Nel frattempo, la magistratura ha aperto un’indagine per fare luce sulle cause e sui responsabili dell’incendio. La zona è stata oggetto di interventi delle forze dell’ordine, che stanno lavorando per raccogliere elementi utili a chiarire quanto accaduto.
Si discute in un vertice in prefettura il caso del rogo doloso dei chioschi di Sabaudia tra venerdì e sabato. La prefetta Vittoria Ciaramella, su richiesta del sindaco Alberto Mosca, ha infatti convocato d'urgenza un Comitato per l'ordine e la sicurezza, alla presenza delle forze dell'ordine, per. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
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