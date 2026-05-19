Chioschi incendiati a Sabaudia vertice in prefettura | stretta sui controlli la magistratura indaga

A Sabaudia si sono verificati incendi dolosi che hanno interessato alcuni chioschi tra venerdì e sabato. La vicenda ha portato a un incontro in prefettura, dove sono state discusse misure di rafforzamento dei controlli. Nel frattempo, la magistratura ha aperto un’indagine per fare luce sulle cause e sui responsabili dell’incendio. La zona è stata oggetto di interventi delle forze dell’ordine, che stanno lavorando per raccogliere elementi utili a chiarire quanto accaduto.

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