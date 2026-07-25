strade sistemate coi fondi per la grandine

Durante la Commissione Bilancio dedicata all’assestamento, è stato sollevato il tema delle risorse impiegate per riparare le strade danneggiate dalla grandine. Fratelli d’Italia ha chiesto chiarimenti sull’utilizzo dei fondi assicurativi, sostenendo che le strade siano state sistemate grazie alla grandine stessa. Le domande si sono concentrate sulla destinazione e sulla gestione di tali risorse, senza ulteriori dettagli sui provvedimenti adottati.

"Strade sistemate solo grazie alla grandine". A dirlo è Fratelli d’Italia, che chiede chiarezza sull’utilizzo dei fondi assicurativi. Nel corso della Commissione I Bilancio, dedicata all’assestamento, infatti, sono emerse domande sull’utilizzo delle risorse. A far emergere la cosa, sono i consiglieri di Fratelli d’Italia Alessandro Guaraldi, Francesca Caldarone e Marco Pettazzoni, in particolare sull’utilizzo dei fondi assicurativi legati alla grandinata del 2023, che colpì il patrimonio comunale. Guaraldi, presente ai lavori, ricostruisce quanto riferito dall’assessore, dopo accertamenti e stime dei periti sono stati liquidati indennizzi per 1. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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