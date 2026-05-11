Sardegna nuovi fondi per strade e scuole | Ploaghe e Nuoro ricevono fondi
In Sardegna sono stati assegnati nuovi fondi destinati a lavori su strade e scuole. Ploaghe e Nuoro sono tra i comuni che riceveranno una parte delle risorse, complessivamente pari a cinque milioni di euro. Restano da chiarire le modalità di ripartizione per Nuoro e quali istituti scolastici beneficeranno degli investimenti per migliorare l’efficienza energetica. Le assegnazioni sono state ufficializzate di recente dalle autorità competenti.
? Domande chiave Come verranno ripartiti i 5 milioni destinati a Nuoro? Quali scuole riceveranno i fondi per l'efficientamento energetico? Cosa cambierà concretamente per la viabilità di Ploaghe? Come influirà questo stanziamento sulla gestione degli immobili a Villamassargia??? In Breve Ploaghe riceve 500mila euro per la manutenzione stradale e la sicurezza urbana. Padru ottiene 50mila euro per l'efficientamento energetico dell'istituto scolastico di Corso. Nuoro riceve 5 milioni .🔗 Leggi su Ameve.eu
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