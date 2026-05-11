Sardegna nuovi fondi per strade e scuole | Ploaghe e Nuoro ricevono fondi

In Sardegna sono stati assegnati nuovi fondi destinati a lavori su strade e scuole. Ploaghe e Nuoro sono tra i comuni che riceveranno una parte delle risorse, complessivamente pari a cinque milioni di euro. Restano da chiarire le modalità di ripartizione per Nuoro e quali istituti scolastici beneficeranno degli investimenti per migliorare l’efficienza energetica. Le assegnazioni sono state ufficializzate di recente dalle autorità competenti.

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? Domande chiave Come verranno ripartiti i 5 milioni destinati a Nuoro? Quali scuole riceveranno i fondi per l'efficientamento energetico? Cosa cambierà concretamente per la viabilità di Ploaghe? Come influirà questo stanziamento sulla gestione degli immobili a Villamassargia??? In Breve Ploaghe riceve 500mila euro per la manutenzione stradale e la sicurezza urbana. Padru ottiene 50mila euro per l'efficientamento energetico dell'istituto scolastico di Corso. Nuoro riceve 5 milioni .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sardegna, nuovi fondi per strade e scuole: Ploaghe e Nuoro ricevono fondi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Provincia: 62 milioni in bilancio, i fondi per scuole e strade? Cosa sapere Il Consiglio Provinciale approva il bilancio 2025 con un risultato di 62,6 milioni di euro. Terni: 9 milioni per strade e scuole, via libera ai fondi extra? Cosa sapere La Provincia di Terni approva 9 milioni di euro di avanzo di gestione. Argomenti più discussi: Acquisto e ristrutturazione; Todde a Bruxelles: difesa continuità e autonomia sarda; Interreg NEXT MED, approvati 49 nuovi progetti per la transizione verde nel Mediterraneo: oltre 113 milioni di euro di investimenti. La presidente Todde: Di fronte alle grandi sfide ambientali che attraversano il Mediterraneo, la cooperazione non è una scelta; Protezione civile in Sardegna, cambia tutto: approvata la nuova legge. I presidenti dei Consigli regionali, 'rafforzare ruolo per fondi Ue'. Comandini (Sardegna) delegato al Coordinamento per gli Affari europei #ANSA x.com