A Magliano di Tenna sono in corso lavori di manutenzione di scuole e strade. È stato completato anche un nuovo asilo nido, che sarà inaugurato all’inizio di settembre. Gli interventi sono stati realizzati dall’amministrazione comunale, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza stradale e le strutture scolastiche.

Manutenzione e sicurezza stradale, ma anche un nuovissimo asilo nido per i bambini che sarà inaugurato all’inizio di settembre. Questi gli investimenti portati avanti dall’Amministrazione di Magliano di Tenna guidata dal sindaco Pietro Cesetti, interventi fortemente voluti con precisi obiettivi. Il Comune infatti ha ricevuto proprio in questi giorni un contributo consistente di circa 300.000 euro da parte della Protezione civile regionale per la messa in sicurezza della viabilità comunale a seguito dell’alluvione di tre anni fa. "Gli interventi stanno interessando in particolare via Monte Vettore, una traversa di via San Gaetano e via Santa Chiara – spiega Cesetti –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Lavori a Magliano di Tenna. Sistemate scuole e strade

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