Stop decadenza Mimmo Lucano è di nuovo sindaco

Da ilmanifesto.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Corte d’Appello di Reggio Calabria ha sospeso la decadenza di Mimmo Lucano da sindaco di Riace, in attesa della decisione della Cassazione. La sentenza che aveva confermato la sua esclusione dalla carica non è più esecutiva. La sospensione permette a Lucano di tornare a ricoprire il ruolo di primo cittadino fino a un nuovo pronunciamento. La decisione riguarda la validità della sentenza definitiva sulla decadenza.

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La Corte d’Appello di Reggio Calabria ha sospeso, in attesa della Cassazione, l’efficacia esecutiva della sentenza che aveva confermato la decadenza di Mimmo Lucano dalla carica di sindaco di Riace,. il manifesto. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it

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