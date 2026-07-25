Stop decadenza Mimmo Lucano è di nuovo sindaco

Notizia in breve

La Corte d’Appello di Reggio Calabria ha sospeso la decadenza di Mimmo Lucano da sindaco di Riace, in attesa della decisione della Cassazione. La sentenza che aveva confermato la sua esclusione dalla carica non è più esecutiva. La sospensione permette a Lucano di tornare a ricoprire il ruolo di primo cittadino fino a un nuovo pronunciamento. La decisione riguarda la validità della sentenza definitiva sulla decadenza.