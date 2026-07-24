Corte d’Appello sospende efficacia della decadenza | Lucano torna sindaco di Riace

La Corte d’Appello ha sospeso la decadenza e reintegrato il sindaco di Riace. I giudici hanno ritenuto che la perdita immediata del mandato causerebbe un danno grave, giustificando così la sospensione cautelare. La decisione permette al sindaco di tornare a svolgere le funzioni del suo ruolo, in attesa di eventuali sviluppi successivi. La sospensione riguarda il provvedimento di decadenza precedentemente adottato nei suoi confronti.

Secondo i giudici, l’immediata perdita della possibilità di esercitare il mandato conferito dagli elettori costituisce un pregiudizio tale da giustificare la sospensione in via cautelare. L’ufficio del Procuratore generale aveva espresso parere contrario all’accoglimento dell’istanza. Con l’ordinanza, adottata nella camera di consiglio del 23 luglio, la Corte ha quindi disposto la sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata. Così Mimmo Lucano, che è anche europarlamentare di Avs, tornerà alla guida del Comune di Riace fino a quando la Cassazione non emetterà una sentenza definitiva sulla sua decadenza a causa della legge Severino scattata dopo la condanna penale per falso a 18 mesi di reclusione, con pena sospesa, nell’ambito del processo “Xenia” sulla gestione dei fondi per i progetti di accoglienza dei migranti. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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