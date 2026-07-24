Dopo la decadenza ufficiale, Mimmo Lucano è tornato a ricoprire la carica di sindaco di Riace, anche se solo temporaneamente. La revoca era stata considerata definitiva, ma la sentenza di Cassazione non ha ancora confermato la decisione. La sospensione è durata poco più di due mesi, durante i quali il primo cittadino ha ripreso il suo ruolo. La vicenda è ancora in corso, e il ritorno di Lucano è stato comunicato ufficialmente.

Sulla carta era una decisione già esecutiva. Nei fatti, però, è durata poco più di due mesi. E Mimmo Lucano è tornato sindaco di Riace. Almeno fino a quando la Cassazione non stabilirà definitivamente la sua decadenza, intervenuta dopo la condanna per falso a 18 mesi, con pena sospesa, che ha chiuso il processo “Xenia”, nato da un’inchiesta sulla gestione dei progetti di accoglienza a Riace. È quanto ha deciso la Corte d’Appello di Reggio Calabria che ha sospeso l’efficacia della propria sentenza con cui, lo scorso aprile, aveva confermato la decadenza di Mimmo Lucano dalla carica di sindaco di Riace in applicazione della legge Severino. In attesa del giudizio della Suprema Corte, quindi, il padre del “modello Riace” torna a esercitare le funzioni di primo cittadino. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Lucano torna sindaco (per ora): “La decadenza prima della sentenza definitiva in Cassazione determina un danno grave e irreparabile”

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