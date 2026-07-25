Perché il Como vieta i colpi di testa nel settore giovanile le regole dai 10 ai 13 anni | i rischi e cosa dicono gli studi scientifici

Il Como ha stabilito di vietare i colpi di testa nel settore giovanile per i ragazzi tra i 10 e i 13 anni. La decisione mira a prevenire infortuni cerebrali e si basa su studi scientifici che evidenziano rischi associati a questa attività. La regola si applica durante gli allenamenti e le partite, con l’obiettivo di proteggere la salute dei giovani calciatori. La misura riguarda esclusivamente le categorie giovanili e non interessa le competizioni professionistiche.

Il Como ha deciso di rivoluzionare l’approccio al colpo di testa nella propria Academy, introducendo regole pensate per tutelare la salute cerebrale dei giovani calciatori. La scelta, resa nota il 24 luglio, punta a proteggere i più piccoli dagli impatti alla testa e a insegnare il gesto tecnico in modo graduale e controllato, quando i ragazzi saranno pronti ad affrontarlo. In Serie A finora nessuno aveva preso questa decisione. All’estero sì, come ricorda Repubblica: nelle scuole calcio di Santa Monica, a Los Angeles, il colpo di testa viene sanzionato come un fallo, mentre in Germania da anni viene scoraggiato. Il Como, però, ha fatto un passo ulteriore, trasformando questo approccio in un vero e proprio regolamento interno. 🔗 Leggi su Open.online

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