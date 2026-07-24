Calcio | svolta Como stop ai colpi di testa in allenamento fino ai 12 anni
Il Como ha deciso di sospendere i colpi di testa negli allenamenti dei giovani fino ai 12 anni. La scelta riguarda tutta l’Academy e mira a ridurre gli impatti alla testa, proteggendo i ragazzi e migliorando lo sviluppo tecnico nel tempo. La decisione è stata annunciata oggi dal club, che ha avviato un nuovo percorso dedicato alla gestione di questa fase dell’allenamento. La misura interessa i giovani calciatori in età infantile e prepuberale.
Svolta del Como per ridurre i colpi di testa negli allenamenti dei giovanissimi: il club conferma oggi un nuovo percorso per tutta l’Academy sulla gestione del colpo di testa, pensato per ridurre gli impatti evitabili alla testa, tutelare il benessere dei giocatori e favorire uno sviluppo tecnico più efficace nel lungo periodo. Le nuove indicazioni prevedono che negli Under 10 non siano consentiti colpi di testa né in allenamento né in partita. Negli Under 11 il colpo di testa resta vietato come regola generale, con una possibile introduzione solo nella parte finale della stagione e attraverso l’utilizzo di un pallone leggero. Per gli Under 12 la tecnica potrà essere allenata una volta al mese, con un massimo di cinque colpi di testa per seduta, mentre negli Under 13 il limite sarà di una sessione settimanale con lo stesso tetto massimo. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com
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