Calcio | svolta Como stop ai colpi di testa in allenamento fino ai 12 anni

Notizia in breve

Il Como ha deciso di sospendere i colpi di testa negli allenamenti dei giovani fino ai 12 anni. La scelta riguarda tutta l’Academy e mira a ridurre gli impatti alla testa, proteggendo i ragazzi e migliorando lo sviluppo tecnico nel tempo. La decisione è stata annunciata oggi dal club, che ha avviato un nuovo percorso dedicato alla gestione di questa fase dell’allenamento. La misura interessa i giovani calciatori in età infantile e prepuberale.