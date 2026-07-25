Stipendi docenti CNDDU | Non basta aumentare le cifre bisogna tutelare il potere d’acquisto reale

Il dibattito sulle retribuzioni del personale scolastico non può limitarsi agli aumenti nominali degli stipendi, ma deve considerare il potere d’acquisto effettivo dei lavoratori e le profonde differenze nel costo della vita tra i diversi territori italiani. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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