Stipendi docenti CNDDU | Non basta aumentare le cifre bisogna tutelare il potere d’acquisto reale
Il CNDDU sottolinea che gli aumenti degli stipendi dei docenti devono andare oltre le cifre e tutelare il reale potere d’acquisto. La questione riguarda le differenze nel costo della vita tra le regioni italiane, che rendono insufficiente un aumento nominale. La discussione si focalizza sulla necessità di considerare il valore reale delle retribuzioni, non solo gli importi indicati, per garantire una tutela efficace del personale scolastico.
Il dibattito sulle retribuzioni del personale scolastico non può limitarsi agli aumenti nominali degli stipendi, ma deve considerare il potere d’acquisto effettivo dei lavoratori e le profonde differenze nel costo della vita tra i diversi territori italiani. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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