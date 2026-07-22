Stipendi italiani tra i peggiori d’Europa il 2026 certifica il crollo del potere d’acquisto ANIEF all’attacco | Docenti e ATA pagati come nel 1970

Nel 2026, gli stipendi italiani sono tra i più bassi in Europa, con un calo del potere d'acquisto rispetto agli anni precedenti. Secondo fonti ufficiali, i salari di docenti e personale ATA sono pari a quelli del 1970, nonostante l’aumento dei prezzi. L'organizzazione sindacale ha commentato che questa situazione rappresenta un peggioramento rispetto al passato, evidenziando un divario crescente tra salari e costi di vita.

L'Italia continua a sprofondare nella classifica degli stipendi. Mentre il costo della vita corre, le buste paga arrancano. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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1.450€/mese stipendi medio italiano. Te lo dico chiaro: NON basta.

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Stipendi italiani tra i peggiori d’Europa, il 2026 certifica il crollo del potere d’acquisto. ANIEF all’attacco: “Pagati come nel 1970”Gli stipendi italiani sono tra i più bassi d’Europa e nel 2026 il potere d’acquisto si ridurrà ulteriormente.

Stipendi scuola sempre più giù: per Pacifico (Anief) l'inflazione sta erodendo il potere d'acquisto del personaleA giugno, l'inflazione è aumentata dell'1,4% rispetto all’anno precedente e del 2,2% rispetto all’inizio del 2024, secondo l’Istat.

Temi più discussi: Perché gli stipendi sono tornati a calare; Più occupati, ma stipendi (reali) sempre più poveri: dove ti collochi nella piramide salariale? Calcola il tuo stipendio giusto; Trentacinque anni di stipendi al palo: in Italia, i salari reali sono scesi del 6,6% rispetto al 1990; Stipendi italiani, cresce la forbice tra valore teorico e reale potere d'acquisto.

L'analisi di Fabio Caressa sui prezzi folli del calciomercato: Il Mondiale ha dimostrato, direi scientificamente, che i prezzi del mercato dei calciatori in generale, ma in particolare in Europa, sono dei prezzi ridicoli, che non hanno nessuna giustificazione. Ad x.com

Lavorare di più per guadagnare di meno: stipendi italiani da fame tra scarsa istruzione e imprese poco innovativeL’occupazione è da record e il dato di per sé non va sottovalutato, sebbene ... msn.com

Tecnologia e AI in Italia: stipendi tra i più bassi in UeQUANDO SI parla di IA e mondo del lavoro, il punto non è solo come stia impattando, ma quanto. msn.com