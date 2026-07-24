Il dibattito sugli stipendi della scuola cambia prospettiva. Il CNDDU chiede di spostare l'attenzione dal salario nominale al salario reale docenti, cioè al potere d'acquisto effettivo delle retribuzioni. Tra inflazione, affitti e differenze territoriali, la stessa cifra in busta paga garantisce condizioni di vita molto diverse da una regione all'altra. Da qui la proposta di una nuova politica dei redditi per il personale della scuola.Salario reale docenti, il nodo che pesa davveroIl potere d'acquisto conta più della cifra scritta in busta paga. Il CNDDU parte da qui: il salario reale misura quanto lo stipendio compra davvero, tra inflazione, affitti e servizi essenziali. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

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© Scuolalink.it - Salario reale docenti: il CNDDU chiede una nuova politica dei redditi per la scuola

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