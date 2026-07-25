Steudtner surfista da record | cavalca onda alta 26,2 metri
In Portogallo, a Nazaré, il surfista tedesco Sebastian Steudtner ha affrontato un’onda di 26,2 metri di altezza. La performance è avvenuta durante una sessione di surf, catturata da telecamere e testimoni oculari. La sua impresa ha superato i record precedenti e ha attirato l’attenzione di appassionati e media specializzati. Nessuna altra informazione è stata comunicata sui dettagli della giornata o sulle condizioni del mare.
Incredibile a Nazaré in Portogallo: il surfista tedesco Sebastian Steudtner è riuscito a cavalcare un'onda alta ben 26,2 metri. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it
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Portogallo, il surfista Sebastian Steudtner cavalca onda di 26,2 metri: è recordUn surfista tedesco ha attraversato un’onda di 26,2 metri in Portogallo, stabilendo un nuovo record mondiale per il surf su onde giganti.
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la Repubblica. . Il surfista tedesco Sebastian Steudtner ha cavalcato un'onda di 26,21 metri a Nazaré, in Portogallo, stabilendo il nuovo record mondiale nel surf su onde giganti. L'impresa migliora il precedente primato che già gli apparteneva, stabilito nelle st facebook
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