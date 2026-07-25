Steudtner surfista da record | cavalca onda alta 26,2 metri

Notizia in breve

In Portogallo, a Nazaré, il surfista tedesco Sebastian Steudtner ha affrontato un’onda di 26,2 metri di altezza. La performance è avvenuta durante una sessione di surf, catturata da telecamere e testimoni oculari. La sua impresa ha superato i record precedenti e ha attirato l’attenzione di appassionati e media specializzati. Nessuna altra informazione è stata comunicata sui dettagli della giornata o sulle condizioni del mare.