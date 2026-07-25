Steudtner surfista da record | cavalca onda alta 26,2 metri

Da sportmediaset.mediaset.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In Portogallo, a Nazaré, il surfista tedesco Sebastian Steudtner ha affrontato un’onda di 26,2 metri di altezza. La performance è avvenuta durante una sessione di surf, catturata da telecamere e testimoni oculari. La sua impresa ha superato i record precedenti e ha attirato l’attenzione di appassionati e media specializzati. Nessuna altra informazione è stata comunicata sui dettagli della giornata o sulle condizioni del mare.

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Incredibile a Nazaré in Portogallo: il surfista tedesco Sebastian Steudtner è riuscito a cavalcare un'onda alta ben 26,2 metri. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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