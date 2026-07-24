Portogallo il surfista Sebastian Steudtner cavalca onda di 26,2 metri | è record

Da lapresse.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un surfista tedesco ha attraversato un’onda di 26,2 metri in Portogallo, stabilendo un nuovo record mondiale per il surf su onde giganti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il surfista tedesco Sebastian Steudtner ha cavalcato un’onda di 26,2 metri, in Portogallo, stabilendo il nuovo record mondiale di surf su onde giganti. L’impresa a Nazaré, in Estremadura, nell’ovest del paese. Il 41enne ha migliorato il record da lui stesso detenuto di 26.21 metri, ottenuto sempre nelle acque di Nazarè, il 29 ottobre 2020. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong. 🔗 Leggi su Lapresse.it

portogallo il surfista sebastian steudtner cavalca onda di 262 metri 232 record
© Lapresse.it - Portogallo, il surfista Sebastian Steudtner cavalca onda di 26,2 metri: è record
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Meteor cavalca l’onda. L’ "Asso di bastoni" è suo

E la moda cavalca l’onda del trendL’estate 2026 porta in passerella look ispirati a Blue Crush, il film del 2002 ambientato a Maui.

sebastian steudtner portogallo il surfista sebastianIl record del surfista Sebastian Steudtner, cavalca onda di 26,2 metriIl surfista tedesco Sebastian Steudtner ha cavalcato un'onda di 26,2 metri, in Portogallo, stabilendo il nuovo record mondiale di surf su onde giganti. L'impresa a Nazaré, in Estremadura, nell'ovest ... video.corriere.it

sebastian steudtner portogallo il surfista sebastianPortogallo, surfista cavalca un'onda di 26,2 metri: è record mondiale di surf su onde gigantiIl nuovo record mondiale stabilito dal surfista tedescoSebastian Steudtner ... msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web