Portogallo il surfista Sebastian Steudtner cavalca onda di 26,2 metri | è record
Un surfista tedesco ha attraversato un’onda di 26,2 metri in Portogallo, stabilendo un nuovo record mondiale per il surf su onde giganti.
Il surfista tedesco Sebastian Steudtner ha cavalcato un’onda di 26,2 metri, in Portogallo, stabilendo il nuovo record mondiale di surf su onde giganti. L’impresa a Nazaré, in Estremadura, nell’ovest del paese. Il 41enne ha migliorato il record da lui stesso detenuto di 26.21 metri, ottenuto sempre nelle acque di Nazarè, il 29 ottobre 2020. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong. 🔗 Leggi su Lapresse.it
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