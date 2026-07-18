E la moda cavalca l’onda del trend

L’estate 2026 porta in passerella look ispirati a Blue Crush, il film del 2002 ambientato a Maui. Le tendenze si concentrano su onde, tavole da surf e atmosfere da riscatto. Le silhouette richiamano abiti e accessori che riflettono il mondo del surf e il suo stile rilassato. La moda ripropone elementi iconici del film, come tessuti leggeri e colori naturali, mantenendo vivo l’immaginario della protagonista Anne Marie.

A ltro che Sirenetta. La moda dell’estate 2026 guarda piuttosto all’immaginario di Blue Crush, il film del 2002 con Kate Bosworth ambientato a Maui. Tra onde, tavole da surf e sogni di riscatto, la protagonista Anne Marie ha consegnato alla moda un’estetica rimasta intatta nel tempo. Un costume sportivo, in primis, due pezzi o intero. E poi canotte, boardshort, t-shirt oversize, collanine con conchiglie, accessori scuba. Costumi strategici: 5 modelli che valorizzano la silhouette con stile X Leggi anche › Imbarco immediato: i borsoni e le tote bag cult che conquistano l’estate Sono passati oltre vent’anni, ma quello stile da surfer girl continua a esercitare lo stesso fascino. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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