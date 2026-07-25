Stefano De Martino stravolge Sanremo | tutte le novità il numero ridotto dei big e la scomparsa delle nuove proposte

Il Festival di Sanremo 2027 potrebbe vedere alcune novità con Stefano De Martino alla guida. Secondo le indiscrezioni, ci saranno 24 Big in gara e le Nuove Proposte non saranno più presenti. Inoltre, si parla di un nuovo sistema ideato per valorizzare i giovani artisti, anche se i dettagli non sono ancora stati ufficializzati. Le modifiche rappresentano un cambiamento rispetto alle edizioni precedenti.

Il Festival di Sanremo 2027 potrebbe cambiare volto con l’arrivo di Stefano De Martino. Le ultime indiscrezioni parlano di 24 Big, della scomparsa delle Nuove Proposte e di un nuovo sistema per valorizzare i giovani artisti. Leggi anche: Sanremo 2027, una famosissima cantante dice no a Stefano De Martino: non parteciperà al Festival (ma ha una buona ragione) Il conto alla rovescia verso il Festival di Sanremo 2027 è già iniziato e le indiscrezioni sul nuovo corso della manifestazione si fanno sempre più insistenti. Sebbene manchino ancora diversi mesi all’evento, il progetto che avrebbe in mente Stefano De Martino sta già alimentando curiosità e dibattiti tra gli appassionati della musica italiana. 🔗 Leggi su Donnapop.it

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Stefano De Martino: ecco il mio Sanremo 2027 e la serata dedicata ad Eurovision - Intervista

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