Sanremo largo ai Big | De Martino stravolge la sezione Nuove Proposte

A Sanremo 2024, i Big avranno un ruolo più ampio e la sezione Nuove Proposte subirà modifiche. Un artista tra i giovani accederà alla gara di febbraio e diventerà il 24esimo Big nel 2027. La manifestazione introduce novità che coinvolgono anche i partecipanti emergenti, con l’obiettivo di rinnovare la formula e ampliare le opportunità per i nuovi talenti. Le modifiche riguardano anche la struttura complessiva della competizione.

Un Sanremo ricco di novità, De Martino interviene anche nella sezione Nuove Proposte: ci sarà un vincitore che accederà alla gara di febbraio e sarà il 24esimo Big Sanremo nel 2027 subirà una serie di cambiamentie questi partiranno anche dai giovani. Stefano De Martino ha deciso chenon ci sarà la sezione Nuove Proposte, ma una gara precedente – che andrà in onda tra novembre e dicembre.Sarà Sanremoquindi stavolta avrà una forma inedita che cercherà di dare più lustro ai giovani e sempre con la conduzione di Stefano De Martino. Il vincitore di questa selezione accederà poi direttamente alla kermesse – che partirà il 16 febbraio- e saràil 24esimo cantante in gara, contro i Big. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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