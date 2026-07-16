Stefano De Martino rivoluziona Sanremo 2027 no alle Nuove Proposte e giovani in gara con i big | le novità

Per Sanremo 2027 si ipotizza che non ci saranno le tradizionali Nuove Proposte e che i giovani artisti gareggeranno insieme ai big. La proposta, ancora da confermare, arriva da Stefano De Martino, che potrebbe introdurre questa modifica nel format della manifestazione. È circolata anche l’ipotesi di una serata dedicata all’Eurovision, ma non ci sono dettagli ufficiali. La decisione, nel caso, rappresenterebbe un cambiamento rispetto alle edizioni precedenti.

Sanremo 2027 potrebbe sancire una svolta significativa per la kermesse musicale sotto l’egida di Stefano De Martino. Dopo le indiscrezioni sulla possibile serata Eurovision, filtra l’idea del conduttore di eliminare la categoria Nuove Proposte. Possibile stop, dunque, alla scelta di Carlo Conti. Sanremo 2027, la rivoluzione di Stefano De Martino Come riportato da Adnkronos, a Sanremo 2027 non ci sarà una sezione Nuove Proposte. A dare la notizia era stato Dagospia. Stefano De Martino e Carlo Conti durante il Festival di Sanremo 2026 Secondo le indiscrezioni, il vincitore di Sanremo Giovani gareggerà direttamente con i Big. Una scelta dettata anche dalla volontà di far esibire tutti i cantanti per ogni sera del Festival di Sanremo. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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