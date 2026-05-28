Stefano De Martino potrebbe essere affiancato da Maria De Filippi durante una serata del prossimo festival di Sanremo. La conduttrice, che non ha condotto l'evento da dieci anni, potrebbe tornare sul palco come co-conduttrice di De Martino. La proposta è stata avanzata per una singola serata, senza conferme ufficiali. La presenza di De Filippi, chiamata anche “mamma sul lavoro” dal suo collega, sarebbe una novità nel contesto del festival.

Stefano De Martino vorrebbe avere accanto a sé, per una serata, Maria De Filippi la sua "mamma sul lavoro", la conduttrice potrebbe tornare alla conduzione di Sanremo dopo 10 anni Sembra chela Rai gli abbia dato massima libertà sulla scelta dei co-conduttorie sui musicisti ma in generale anche sulla realizzazione del festival in generale. Per ora è trapelato ben poco, come ad esempio, che il conduttore non vuole esagerare con il numero di cantanti e rimanere sui 24, massimo 26. Inoltre sembra che voglia puntare ad avere almeno un ospite internazionale e oltre il nome deiManeskin–che potrebbero fare la reunion sul palco– si fa quello diRosalia. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Sanremo, Maria De Filippi al fianco di Stefano De Martino per una serata

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Maria De Filippi a Sanremo 2027 al fianco di Stefano De Martino

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