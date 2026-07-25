Padre e figlio uniti dal cielo di Capri. Stefano De Martino domani sarà protagonista della quattordicesima edizione del Premio Capri Danza International e riceverà il neonato Riconoscimento Speciale Grandi Eventi Enrico De Martino, dedicato al padre scomparso appena sei mesi fa. Che anno il 2026 per il danzatore e conduttore più amato dagli italiani: il 19 gennaio la morte improvvisa del genitore a soli 61 anni, a febbraio l’annuncio in diretta dal palco dell’Ariston della sua direzione artistica del Festival di Sanremo 2027, il tutto mentre entrava ogni sera nelle case degli italiani aprendo i pacchi della fortuna. Perché nasca... 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

© Napoli.corriere.it - «Io e De Martino senior "Scugnizzi" sulle punte. Ora premio Stefano in nome del padre»

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