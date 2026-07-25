Nella notte si sono verificati due episodi di rissa in un’area pubblica. Secondo le autorità, il fenomeno riflette una situazione di illegalità diffusa sia negli spazi commerciali che nei condomini. Non sono stati segnalati feriti gravi o interventi delle forze dell’ordine. Le risse sono avvenute in ambienti frequentati da persone di diversa età e provenienza. Nessuna persona è stata arrestata o denunciata fino a questo momento.

Pisa, 24 luglio 2026 – “Il far west di risse che si vive in strada è la conseguenza “fisiologica” del far west commerciale e di quello all’interno dei condomini”. Si sfoga così, il residente di viale Gramsci ( zona Stazione ) che nella notte tra giovedì e venerdì ha dovuto assistere a due risse tra gruppetti di sbandati, spacciatori ed ubriachi risse che hanno impegnato 13 tra poliziotti, carabinieri e militari della Folgore più due ambulanze. I video . Il residente che fa parte anche del comitato “Le stazioni”, ha documentato tutto con filmati e dice: “Ormai non ci resta che armarci di smartphone e chiamare il 112”. Dai filmati si vedono due distinte risse: la prima verso le 22 e coinvolge anche una donna, in evidentissimo stato di agitazione che viene caricata su un’ambulanza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Stazione, siamo alle solite: due maxi risse nella notte

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