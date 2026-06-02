Risse e litigi | due persone ferite in pochi minuti nella notte

Nella notte, due persone sono rimaste ferite in pochi minuti durante una lite in via Boscovich, a pochi passi dalla Stazione Centrale. Un uomo di 27 anni è stato soccorso dal 118 e portato in ospedale, con ferite da accertare. L'episodio è avvenuto poco dopo le 3. Non sono stati forniti dettagli sulle circostanze dell'aggressione. La polizia sta indagando.

Un'aggressione è avvenuta nella notte a pochi passi dalla Stazione Centrale, in via Boscovich. Un uomo di 27 anni - per cause da accertare - è finito in ospedale soccorso dal 118 poco dopo le 3. Non sono ancora chiari i motivi della lite. Sul posto sono subito giunti i carabinieri per ricostruire. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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