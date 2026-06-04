Siamo alle solite | scelte sbagliate in sanità che fanno sprecare soldi

Una nuova legge nel settore sanitario è stata approvata, ma i cittadini si ritrovano ancora a pagare di più senza benefici evidenti. Le decisioni recenti prevedono cambiamenti nelle procedure e nelle risorse, ma non portano miglioramenti concreti ai servizi offerti. Le spese pubbliche aumentano, mentre le prestazioni rimangono invariate o peggiorano. La situazione si ripete, con scelte che sembrano favorire interessi diversi da quelli della popolazione.

Nuova legge, nuovo inganno: i cittadini come al solito gabbati. Prendo spunto da un articolo di Milena Gabanelli sul Corsera dal titolo emblematico: lo Stato ora paga i farmaci più di quanto costano! “E’ in questo contesto che va letta la modifica al sistema voluta dal governo Meloni e dal sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato, farmacista con delega alla farmaceutica. Un meccanismo in cui, fino agli 8 euro a confezione, più il prezzo del farmaco è basso maggiore è il margine di guadagno.” In pratica se il prezzo del farmaco si abbassa il SSN lo paga di più alle farmacie a scapito di altre spese. Io credo invece che lo Stato da subito... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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