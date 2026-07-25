standard liegi juve streaming live e diretta tv dove vederla e tutte le info

La Juventus di Luciano Spalletti affronta lo Standard Liegi in un test estivo trasmesso in diretta tv e streaming gratuito. La partita si gioca oggi e viene resa disponibile anche in streaming online senza costi. La sfida rappresenta il secondo test pre-stagionale della squadra bianconera. La diretta è visibile su piattaforme digitali e canali televisivi dedicati.

di Luca Fioretti La Juve di Luciano Spalletti scende in campo contro lo Standard Liegi nel secondo test estivo trasmesso in diretta tv e streaming gratuito. Tutto pronto per la seconda uscita stagionale della Juventus, impegnata questa sera nella seconda amichevole del proprio precampionato estivo. I bianconeri saranno di scena in Belgio per affrontare lo Standard Liegi sul terreno di gioco dello stadio Maurice Dufrasne. Il calcio d’inizio è fissato per le ore 20:00, in un test probante per la formazione guidata dall’allenatore Luciano Spalletti, chiamata ad affinare la condizione atletica e gli schemi tattici in vista delle prime gare ufficiali dell’annata. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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