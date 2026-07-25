Standard Liegi Juve streaming LIVE e diretta tv dove vederla e tutte le info

Da juventusnews24.com 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

La Juventus di Luciano Spalletti affronta lo Standard Liegi in un test estivo trasmesso in diretta tv e streaming gratuito. La partita si gioca oggi e viene resa disponibile anche in streaming online senza costi. La sfida rappresenta il secondo test pre-stagionale della squadra bianconera. La diretta è visibile su piattaforme digitali e canali televisivi dedicati.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

di Luca Fioretti La Juve di Luciano Spalletti scende in campo contro lo Standard Liegi nel secondo test estivo trasmesso in diretta tv e streaming gratuito. Tutto pronto per la seconda uscita stagionale della  Juventus, impegnata questa sera nella seconda amichevole del proprio precampionato estivo.  I bianconeri saranno di scena in Belgio per affrontare lo Standard Liegi sul terreno di gioco dello stadio Maurice Dufrasne.  Il calcio d’inizio è fissato per le ore 20:00, in un test probante per la formazione guidata dall’allenatore  Luciano Spalletti, chiamata ad affinare la condizione atletica e gli schemi tattici in vista delle prime gare ufficiali dell’annata. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

standard liegi juve streaming live e diretta tv dove vederla e tutte le info
© Juventusnews24.com - Standard Liegi Juve streaming LIVE e diretta tv dove vederla e tutte le info
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

STANDARD LIEGI - JUVENTUS IN DIRETTA | LIVE AMICHEVOLE PRE CAMPIONATO TELECRONACA

Video STANDARD LIEGI - JUVENTUS IN DIRETTA | LIVE AMICHEVOLE PRE CAMPIONATO TELECRONACA

Notizie e thread social correlati

Lecce Juve streaming LIVE e diretta tv: dove vederla la sfida di Serie ALa partita tra Lecce e Juventus si gioca nella 36ª giornata di Serie A della stagione 2025/26.

Amichevole Standard Liegi-Juventus: le probabili formazioni e dove vederlaLa Juventus ha disputato un'amichevole contro una squadra belga, seconda uscita stagionale dopo un pareggio senza reti contro il Basilea.

Temi più discussi: Amichevoli estive 2026, diretta Standard Liegi-Juventus: quando e dove vederla in streaming su DAZN; Dove vedere Standard Liegi-Juventus in streaming gratis: orario e come registrarsi; Juventus-Standard Liegi: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming l'amichevole; Juventus, i convocati di Spalletti per l'amichevole con lo Standard Liegi.

standard liegi juve standard liegi juve streamingDove vedere Standard Liegi-Juve in tv? Dazn o Sky, orarioÈ già entrata nel vivo la nuova stagione della Juventus. Tra le sedute di allenamento alla Continassa e la prima amichevole contro il Basilea, i bianconeri stanno scaldando i motori in vista del debut ... msn.com

standard liegi juve standard liegi juve streamingStandard Liegi-Juventus, dove vederla in tv e streaming: canale, orario, formazioniLe informazioni sull'amichevole Standard Liegi-Juventus: le formazioni e come seguire il match. msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web