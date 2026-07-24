La Juventus ha disputato un'amichevole contro una squadra belga, seconda uscita stagionale dopo un pareggio senza reti contro il Basilea. La partita si è svolta in Belgio, con l'obiettivo di migliorare la condizione fisica a meno di un mese dall'inizio del campionato. Le formazioni probabili sono state annunciate, ma non sono stati forniti dettagli sui minuti giocati o sui marcatori. La sfida è stata l'ultimo test prima dell'inizio ufficiale della stagione.

Secondo test stagionale per i bianconeri che, dopo il pareggio a reti bianche contro il Basilea, si recano in Belgio per migliorare ulteriormente la condizione fisica a meno di un mese dall’inizio del campionato. L’amichevole Standard Liegi-Juventus si giocherà sabato 25 luglio 2026 alle ore 20 presso lo Stade de Sclessin-Maurice Dufrasne. AMICHEVOLE STANDARD LIEGI-JUVENTUS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I bianconeri sono ancora un cantiere aperto e per questo motivo per la trasferta in Belgio ci saranno soltanto 4 o 5 dei futuri titolare della prossima stagione. Dal mercato, infatti, si attendono nuovi arrivi, in primis un portiere e un attaccante, ma anche diverse partenze. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

Segui gli aggiornamenti su Juventus.

© Sport.periodicodaily.com - Amichevole Standard Liegi-Juventus: le probabili formazioni e dove vederla

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Basilea-Juventus: prima amichevole dell’era Spalletti. Orario, probabili formazioni e dove vederlaLa Juventus gioca oggi in Svizzera contro il Basilea la prima amichevole della stagione 2026-2027, segnando l’inizio ufficiale della nuova era sotto...

Leggi anche: Amichevole Cagliari-Sampdoria: le probabili formazioni e dove vederla

Temi più discussi: Amichevoli estive 2026, diretta Standard Liegi-Juventus: quando e dove vederla in streaming su DAZN; Standard Liegi-Juventus: i precedenti contro la squadra belga; Juventus-Standard Liegi: dove vederla gratis (in chiaro), orario e probabili formazioni dell'amichevole; Le amichevoli di Milan, Juve e Inter LIVE su Sky nel weekend.

Nuovo allenamento con la Prima Squadra per Destiny #Elimoghale La #Juventus si è ritrovata anche oggi alla Continassa per preparare la seconda amichevole dell’estate, in programma questo sabato sera contro lo Standard Liegi: il talentino classe 2 x.com

La Juventus: Dove vedere Standard Liegi-Juve gratis in streamingLa Juventus, sul proprio sito ufficiale, informa i tifosi bianconeri su dove vedere in streaming, gratis, il match amichevole con lo Standard Liegi. tuttojuve.com

Standard Liegi-Juventus, un doppio precedente in Champions, poi quattro amichevoliIl sito ufficiale dei bianconeri dedica un approfondimento alla prossima amichevole della squadra di Spalletti, in programma sabato in Belgio ... tuttojuve.com