Amichevole Standard Liegi-Juventus | le probabili formazioni e dove vederla

Da sport.periodicodaily.com 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

La Juventus ha disputato un'amichevole contro una squadra belga, seconda uscita stagionale dopo un pareggio senza reti contro il Basilea. La partita si è svolta in Belgio, con l'obiettivo di migliorare la condizione fisica a meno di un mese dall'inizio del campionato. Le formazioni probabili sono state annunciate, ma non sono stati forniti dettagli sui minuti giocati o sui marcatori. La sfida è stata l'ultimo test prima dell'inizio ufficiale della stagione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Secondo test stagionale per i bianconeri che, dopo il pareggio a reti bianche contro il Basilea, si recano in Belgio per migliorare ulteriormente la condizione fisica a meno di un mese dall’inizio del campionato. L’amichevole Standard Liegi-Juventus si giocherà sabato 25 luglio 2026 alle ore 20 presso lo Stade de Sclessin-Maurice Dufrasne. AMICHEVOLE STANDARD LIEGI-JUVENTUS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I bianconeri sono ancora un cantiere aperto e per questo motivo per la trasferta in Belgio ci saranno soltanto 4 o 5 dei futuri titolare della prossima stagione. Dal mercato, infatti, si attendono nuovi arrivi, in primis un portiere e un attaccante, ma anche diverse partenze. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

Segui gli aggiornamenti su Juventus.

amichevole standard liegi juventus le probabili formazioni e dove vederla
© Sport.periodicodaily.com - Amichevole Standard Liegi-Juventus: le probabili formazioni e dove vederla
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Basilea-Juventus: prima amichevole dell’era Spalletti. Orario, probabili formazioni e dove vederlaLa Juventus gioca oggi in Svizzera contro il Basilea la prima amichevole della stagione 2026-2027, segnando l’inizio ufficiale della nuova era sotto...

Leggi anche: Amichevole Cagliari-Sampdoria: le probabili formazioni e dove vederla

Temi più discussi: Amichevoli estive 2026, diretta Standard Liegi-Juventus: quando e dove vederla in streaming su DAZN; Standard Liegi-Juventus: i precedenti contro la squadra belga; Juventus-Standard Liegi: dove vederla gratis (in chiaro), orario e probabili formazioni dell'amichevole; Le amichevoli di Milan, Juve e Inter LIVE su Sky nel weekend.

amichevole standard liegi amichevole standard liegi juventusLa Juventus: Dove vedere Standard Liegi-Juve gratis in streamingLa Juventus, sul proprio sito ufficiale, informa i tifosi bianconeri su dove vedere in streaming, gratis, il match amichevole con lo Standard Liegi. tuttojuve.com

amichevole standard liegi amichevole standard liegi juventusStandard Liegi-Juventus, un doppio precedente in Champions, poi quattro amichevoliIl sito ufficiale dei bianconeri dedica un approfondimento alla prossima amichevole della squadra di Spalletti, in programma sabato in Belgio ... tuttojuve.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web