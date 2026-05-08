Lecce Juve streaming LIVE e diretta tv | dove vederla la sfida di Serie A

La partita tra Lecce e Juventus si gioca nella 36ª giornata di Serie A della stagione 202526. La sfida sarà trasmessa in diretta streaming e in televisione, con dettagli su canali e piattaforme disponibili per seguire l’evento. La partita si svolgerà in un contesto di campionato, senza ulteriori indicazioni su orari o modalità di visione.

Oltre al danno la beffa per Openda: pochi minuti giocati e 40 milioni di riscatto. Qual è il vero piano della Juventus per l’estate Laimer alla Juve? Il club bianconero ha chiesto informazioni per l’austriaco in rotta col Bayern Birindelli: «Se dai spazio alla Juve ti mandano in bambola.Sarò sempre grato a questo club, ho abbracciato Chiellini e Pessotto» Juventus Women, Beccari operata al ginocchio sinistro: intervento riuscito. Il comunicato ufficiale Rosucci: «Coppa Italia? Qui alla Juve si gioca per vincere, per noi e per i tifosi» – VIDEO Settore giovanile Juve: l’Under 17 perde l’imbattibilità, l’Under 16 vince due derby, l’incerto...🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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