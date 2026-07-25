Nell'amichevole tra Standard Liegi e Juventus, l'allenatore ha schierato Licina e Durmisi dal primo minuto, mentre Openda è rimasto in tribuna. La partita è il secondo test pre-campionato per i bianconeri. La cronaca riporta le formazioni ufficiali, i momenti salienti e il risultato finale. Sono state registrate alcune azioni significanti, con moviola e dettagli sul tabellino. La sfida si è conclusa con un punteggio che fornisce indicazioni sui progressi della squadra in vista dell'inizio della stagione.

di Marco Baridon Standard Liegi Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per il secondo test amichevole pre-campionato. Dopo lo 0-0 contro il Basilea, la Juve scende in campo nella seconda amichevole pre-stagionale. Bianconeri ospiti dello Standard Liegi al Dufrasne. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Standard Liegi Juve 0-0: sintesi e moviola. Aggiornamenti dalle 20 Migliore in campo Juve. Al termine del match Standard Liegi Juve 0-0: risultato e tabellino. Standard Liegi (3-5-2): Epolo; Mortensen, Hautekiet, Karamoko; Ilaimaharitra, Drammeh, Trouillet, Nielsen, Abid; Fossey, Nkada. All. Euvrard. A disp. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Standard Liegi Juve LIVE: Spalletti lancia Licina e Durmisi, Openda va in tribuna. Le scelte ufficiali per l’amichevole

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