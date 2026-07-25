Standard Liegi Juve LIVE | Spalletti lancia Licina e Durmisi le scelte ufficiali per l’amichevole

L’allenatore ha annunciato le formazioni ufficiali per l’amichevole tra la squadra locale e la Juventus. Sono stati schierati in campo Licina e Durmisi, che fanno il loro debutto in questa occasione. La partita si svolge come secondo test pre-campionato, con la sintesi, la moviola, il tabellino e il risultato disponibili al termine dell’incontro. La cronaca della gara evidenzia le azioni principali e le decisioni arbitrali durante il match.

di Marco Baridon Standard Liegi Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per il secondo test amichevole pre-campionato. Dopo lo 0-0 contro il Basilea, la Juve scende in campo nella seconda amichevole pre-stagionale. Bianconeri ospiti dello Standard Liegi al Dufrasne. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Standard Liegi Juve 0-0: sintesi e moviola. Aggiornamenti dalle 20 Migliore in campo Juve. Al termine del match Standard Liegi Juve 0-0: risultato e tabellino. Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Douglas Luiz; Licina, Adzic, Boga; Durmisi. All. Spalletti Standard Liegi Juve: il pre-partita. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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Formazioni ufficiali Basilea Juve, Spalletti ha svelato l’undici iniziale: le scelte per la prima amichevole stagioneNella prima amichevole stagionale tra Basilea e Juventus, l’allenatore ha schierato subito titolari Douglas Luiz ed Ekhator.

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