Formazioni ufficiali Standard Liegi Juve | Spalletti lancia Licina e Durmisi Confermato Douglas Luiz
Luciano Spalletti ha annunciato le formazioni ufficiali per la partita di allenamento tra Standard Liegi e Juventus. In campo, il tecnico ha scelto di schierare Licina e Durmisi, mentre Douglas Luiz è stato confermato come titolare. La gara rappresenta il secondo test stagionale per i bianconeri in terra belga. La formazione definitiva è stata comunicata prima del fischio d’inizio, segnando l’ultimo step prima dell’inizio ufficiale della stagione.
nell’undici di partenza in terra belga. Il momento delle decisioni è arrivato e Luciano Spalletti ha sciolto gli ultimi dubbi di formazione per il secondo importante collaudo estivo della sua nuova Juventus. La compagine bianconera scenderà in campo alle ore 20:00 sul terreno di gioco dello stadio “ Maurice Dufrasne” di Liegi per affrontare i padroni di casa dello Standard Liegi in una sfida amichevole di notevole interesse per saggiare la condizione generale del gruppo. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata Linea verde in attacco e conferme in mediana. Le scelte del tecnico di Certaldo riservano diverse sorprese e spunti di riflessione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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