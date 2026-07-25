Formazioni ufficiali Standard Liegi Juve | Spalletti lancia Licina e Durmisi Confermato Douglas Luiz

Notizia in breve

Luciano Spalletti ha annunciato le formazioni ufficiali per la partita di allenamento tra Standard Liegi e Juventus. In campo, il tecnico ha scelto di schierare Licina e Durmisi, mentre Douglas Luiz è stato confermato come titolare. La gara rappresenta il secondo test stagionale per i bianconeri in terra belga. La formazione definitiva è stata comunicata prima del fischio d’inizio, segnando l’ultimo step prima dell’inizio ufficiale della stagione.