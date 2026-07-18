Nella prima amichevole stagionale tra Basilea e Juventus, l’allenatore ha schierato subito titolari Douglas Luiz ed Ekhator. La difesa vede Gatti al fianco di Kelly, mentre Zhegrova occupa il ruolo di attaccante. La formazione ufficiale è stata annunciata prima dell’incontro, senza ulteriori variazioni rispetto alle ipotesi. La partita segna l’inizio della preparazione pre-campionato per entrambe le squadre.

di Francesco Spagnolo Formazioni ufficiali Basilea Juve, subito titolari sia Douglas Luiz che Ekhator. C’è Gatti al fianco di Kelly e Zhegrova in attacco. Cresce l’attesa per il primo test stagionale della nuova Juventus. C’è grandissima curiosità tra i tifosi per scoprire come la squadra affronterà questo esordio, e gli occhi di tutti sono già puntati sulle formazioni ufficiali di Basilea Juve. Il tecnico ha deciso di affidarsi ad un 4-3-3. Tra i pali spazio a Di Gregorio. La linea difensiva a quattro vedrà agire Kalulu e Cambiaso sulle corsie laterali, con la coppia centrale composta da Gatti e Kelly. SEGUI QUI IL LIVE DEL MATCH La grande novità è a centrocampo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Formazioni ufficiali Basilea Juve, Spalletti ha svelato l’undici iniziale: le scelte per la prima amichevole stagione

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