Standard Liegi Juve LIVE | l’avvicinamento al test amichevole le ultime sulle scelte di Spalletti

Il match tra Standard Liegi e Juventus si è concluso con il risultato di 2-1. La partita, valida come secondo test amichevole pre-campionato, si è giocata allo stadio della squadra belga. Sul campo, i bianconeri hanno schierato molte riserve, mentre gli avversari hanno mostrato un pressing continuo. Durante la gara, sono stati assegnati due cartellini gialli, uno per parte. La cronaca riporta le azioni più significative e i momenti decisivi.

di Marco Baridon Standard Liegi Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per il secondo test amichevole pre-campionato. Dopo lo 0-0 contro il Basilea, la Juve scende in campo nella seconda amichevole pre-stagionale. Bianconeri ospiti dello Standard Liegi al Dufrasne. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Standard Liegi Juve 0-0: sintesi e moviola. s Migliore in campo Juve. Al termine del match Standard Liegi Juve 0-0: risultato e tabellino. In attesa delle formazioni ufficiali Standard Liegi Juve: il pre-partita. 13.00 – Luciano Spalletti non può contare sugli infortunati Ekhator e Thuram, oltre che su Yildiz e Koopmeiners (appena rientrati dalle vacanze post Mondiali) e su Milik e Zhegrova, out per gestione dei carichi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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