Lecce Juve LIVE | l’avvicinamento al match del Via del Mare le ultime sulle scelte di Spalletti

Da juventusnews24.com 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella giornata di oggi si svolge la partita tra Lecce e Juventus, valida per la 36ª giornata di Serie A 202526 allo stadio Via del Mare. Le squadre si preparano a scendere in campo, con attenzione alle scelte di formazione dell’allenatore del Lecce. Seguono aggiornamenti sulla cronaca dell'incontro, con sintesi, moviola, tabellino e risultato finale. La partita rappresenta un momento importante per entrambe le squadre in questa fase del campionato.

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di Marco Baridon Lecce Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 36ª giornata di Serie A 202526. Ultimi tre match point in chiave  Champions League  per la  Juve. Il pareggio interno con il Verona va dimenticato, la trasferta di  Lecce  implica un solo risultato: la vittoria, per mantenere a distanza Roma e Como. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Lecce Juve 0-0: sintesi e moviola. Aggiornamenti dalle 20.45 Migliore in campo Juve. Al termine del match Lecce Juve 0-0: risultato e tabellino. In attesa delle formazioni ufficiali Lecce Juve: il pre-partita. #LecceJuve così? pic.twitter.comIJsfRQ5Cam — JuventusFC (@juventusfc) May 8, 2026 .🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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