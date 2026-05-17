Juve Fiorentina LIVE | l’avvicinamento al match dello Stadium ultime sulle scelte di formazione

Alle ore 20:45 si svolge allo Stadium la partita tra Juventus e Fiorentina, valida per la 37ª giornata di Serie A 202526. Le formazioni ufficiali sono state annunciate poco prima del calcio d’inizio, con le squadre pronte a scendere in campo per questa sfida. La cronaca della partita, il risultato finale e i dettagli sulla moviola saranno aggiornati in tempo reale durante l’incontro. La partita rappresenta un momento importante nel finale di campionato, con entrambe le squadre alla ricerca di punti fondamentali.

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