Juve Fiorentina LIVE | l’avvicinamento al match dello Stadium ultime sulle scelte di formazione
Alle ore 20:45 si svolge allo Stadium la partita tra Juventus e Fiorentina, valida per la 37ª giornata di Serie A 202526. Le formazioni ufficiali sono state annunciate poco prima del calcio d’inizio, con le squadre pronte a scendere in campo per questa sfida. La cronaca della partita, il risultato finale e i dettagli sulla moviola saranno aggiornati in tempo reale durante l’incontro. La partita rappresenta un momento importante nel finale di campionato, con entrambe le squadre alla ricerca di punti fondamentali.
di Marco Baridon Juve Fiorentina LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 37ª giornata di Serie A 202526. (inviato all’Allianz Stadium) – Tutto in 180 minuti. La Juve si gioca l’accesso alla Champions League nelle ultime due partite della stagione, con una corsa agguerrita che vede anche coinvolte Napoli, Como, Roma e Milan. Si parte quest’oggi contro la Fiorentina. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Fiorentina 0-0: sintesi e moviola. Aggiornamenti dalle 12.00 Migliore in campo Juve. Al termine del match Juve Fiorentina 0-0: risultato e tabellino. In attesa delle formazioni ufficiali Juve Fiorentina: il pre-partita. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
FIORENTINA JUVENTUS SERIE A
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